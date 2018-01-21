Боевики обстреляли автобус с гражданскими, есть жертвы

В воскресенье, 21 января, автобус с гражданскими у населенного пункта Оленевка в серой зоне на временно неподконтрольной территории был обстрелян боевиками ОРДО.

Об этом ообщили в пресс-центре штаба АТО.

«По оперативной информации, автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками НЗФ ОРДО. По словам местных жителей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, в результате этих действий один гражданский человек погиб, еще один — получил ранения», — сообщили в штабе.

Там отметили, что информация, распространенная некоторыми пророссийскими СМИ, якобы Вооруженные Силы Украины обстреляли автобус в районе КПВВ «Оленевка», не соответствует действительности.

«Такие циничные действия российских наемников направлены на дискредитацию украинской армии в канун визита на территорию Донецкой и Луганской областей первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга», — заявили в штабе.

В свою очередь, помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире «112 Украина» заявил, что «имеющейся информации от граждан, которые пересекали линию разграничения, недостаточно, чтобы составить полную картину того, что произошло».

«Но граждане сообщают, что у населенного пункта Оленевка на временно неподконтрольной территории то ли в результате обстрела из стрелкового оружия, то ли в результате осколочных повреждений от взрыва неизвестного устройства пострадали по меньшей мере двое пассажиров микроавтобуса. Якобы один из этих граждан погиб, а второй получил ранения», — добавил он.

Напомним, за прошедшие сутки противник шесть раз нарушил режим тишины, обстреляв позиции ВСУ из минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.