﻿

USD 28.84
RSS
Певица Шакира может сесть в тюрьму в Испании

Певица Шакира может сесть в тюрьму в Испании

Инф. «ФАКТОВ»

21.01.2018 18:22 515

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Известную певицу Шакиру налоговая служба в Испании заподозрила в неуплате налогов.

Об этом пишет El Tiempo.

Уклонение от налогов расследуется в период с 2011 по 2014 годы, когда певица стала встречаться с защитником испанского футбольного клуба «Барселона» Жераром Пике.

Шакира и Пике встречались с 2011 года. У пары родились сыновья Милан (4 года) и Саша (2 года).

Налоговая служба Испании утверждает, что в период между 2011 и 2014 годами Шакира должна была объявить себя резидентом Испании и уплачивать налоги с доходов, полученных как внутри страны, так и за ее пределами.

Напомним, ранее Шакира перевела на счет офшорной фирмы более 30 миллионов долларов.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии