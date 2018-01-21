Певица Шакира может сесть в тюрьму в Испании

Известную певицу Шакиру налоговая служба в Испании заподозрила в неуплате налогов.

Об этом пишет El Tiempo.

Уклонение от налогов расследуется в период с 2011 по 2014 годы, когда певица стала встречаться с защитником испанского футбольного клуба «Барселона» Жераром Пике.

Шакира и Пике встречались с 2011 года. У пары родились сыновья Милан (4 года) и Саша (2 года).

Налоговая служба Испании утверждает, что в период между 2011 и 2014 годами Шакира должна была объявить себя резидентом Испании и уплачивать налоги с доходов, полученных как внутри страны, так и за ее пределами.

Напомним, ранее Шакира перевела на счет офшорной фирмы более 30 миллионов долларов.