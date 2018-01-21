В Кабуле погибло девять украинцев

В результате нападения террористов на гостиницу «Интерконтиненталь» в Кабуле погибло девять украинцев.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию.

Всего жертвами нападения террористов на отель в воскресенье утром стали 18 человек: девять граждан Украины, один гражданин Германии, один — Греции, один — Казахстана и четверо — Афганистана. Гражданство еще двух погибших устанавливается.

По данным BBC, около 160 человек были спасены в результате спецоперации.

Напомним, как ранее стало известно, что при атаке на отель в Кабуле погиб украинец.