В Киеве завтра ограничат работу станции метро "Театральная"

Завтра в Киеве в связи с мероприятиями по случаю Дня Соборности Украины будет временно ограничена работа станции метро «Театральная».

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

«22 января с 08:00 и до окончания мероприятий ко Дню Соборности Украины будет закрыт выход из подземного перехода станции „Театральная“ к Музею истории Киева», — говорится в сообщении.

Напомним, в День Соборности в центре Киева планируют ограничить движение. В частности, 22 января с11:00 до 12:00 движение транспорта перекроют на ул. Городецкого: от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой в обоих направлениях.