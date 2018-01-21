В Одесской области повреждено 1100 опор воздушных линий электропередач

Вследствие непогоды в районах Одесской области повреждено 1100 опор воздушных линий электропередач.

Об этом заявил глава Одесской областной администрации Максим Степанов.

«Ситуация остается сложной. Как мне доложили, по уточненным данным ПАО „Одессаоблэнерго“, в области было повреждено 1100 опор воздушных линий электропередач. Специалисты работают в круглосуточном режиме с 18 января. Для возобновления работы опор в области дополнительно привлечены аварийные бригады из Киевской, Херсонской и Кировоградской областей. В последний раз стихия с подобными последствиями фиксировалась в Одесской области в прошлом веке», — отметил Степанов.

Сообщается, что аварийные бригады работают над возобновлением электроснабжения в 34 населенных пунктах Татарбунарского района, в Белгород -Днестровском — 28, Тарутинском — 24, Саратском — 24, Раздельнянском — 22, Арцизском — 19, Килийском — 18, Измаильском — 11, Великомихайловском — 8, Беляевском — 6, в Болградском районе — 3.

Согласно информации, без света пока остаются 197 населенных пунктов. (По состоянию на 18 января, их было около 600).

По информации ГСЧС, сейчас в проведении ремонтных работ задействованы сто двадцать две бригады в составе ста шестидесяти единиц техники и трехсот девяносто четырех человек энергетиков.

В городе Измаиле, что на юге области, в связи с ухудшением погоды продлили школьные каникулы до 25 января. Такое решение принято сегодня на заседании городской комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам мэра Измаила Андрея Абрамченко, эта мера — вынужденная.

«Она продиктована в связи с нестабильным энергоснабжением города и ожидаемым ухудшением погодных условий с вечера 21 по 23 января», — прокомментировал Абрамченко.

Ранее планировалось, что занятия в школах, после вынужденного продления каникул, в связи со вспышкой заболеваемости кори в Одесской области, возобновятся в понедельник, 22 января.

Аналогичная ситуация в Килие.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной администрации, в понедельник, 22 января, в регионе ожидается очередное ухудшение погодных условий: снег, его налипание, метели, особенно сильные — на юге области. Ветер сменится на восточный и северо-восточный. Температура ночью будет держаться на уровне -3−8 °С мороза, а днем 0−5 °С мороза.

Во вторник, 23 января, сохранится ветер 15−20 м/с (северный). Ожидается понижение температуры: ночью -7−12°С мороза, днем чуть выше — 2−7°С мороза. С 24−25 января ситуация стабилизируется. В области пока не прогнозируется существенных осадков. Только температура на севере 24 января снизится до -16°С мороза.

Как заявил на заседании регионального оперативного штаба первый заместитель председателя областной администрации Александр Терещук, «специалисты в системе жизнеобеспечения называют сложность ситуации такой, которой не было с 1975 года».