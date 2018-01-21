Криштиану Роналду прямо на поле рассматривал свое окровавленное лицо, взяв телефон у врача «Реала» (фото)

Мадридский «Реал» наконец-то порадовал своих болельщиков первой в 2018 году победой (после трех осечек подряд). Да еще какой! Пропустив мяч на родном «Сантьяго Бернабеу» от «Депортиво» в поединке чемпионата Испании, команда Зинедина Зидана в итоге ответила аутсайдеру семью точными ударами — 7:1.

При этом по два гола в свой актив записали Начо, Бэйл и Криштиану Роналду, который до этого отличился всего четыре раза в… 14 поединках ла лиги. Только вот за свой второй гол Криштиану Роналду заплатил окровавленной головой. Постарался один из защитников «Депортиво», который шипами бутс рассек обладателю «Золотого мяча» лицо.

Уходя с поля, португалецпопросил у врача «Реала» телефон, чтобы с помощью фронтальной камеры гаджета проверить свой вид после полученного повреждения. Увидев рану на лице, Криштиану недовольно покачал головой, и последние минуты матча команда доигрывала уже без него.

Как бы там ни было, успех позволил «Реалу» с 35 очками подняться в турнирной таблице чемпионата Испании на четвертое место. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет целых 16 очков.

Ранее fakty.ua сообщали, что карьеру в «Депортиво» продолжит вратарь киевского «Динамо».