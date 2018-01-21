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Боевикам передали помилованную Порошенко женщину&nbsp;— Геращенко

Боевикам передали помилованную Порошенко женщину - Геращенко

Инф. «ФАКТОВ»

21.01.2018 21:04 337

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В воскресенье, 21 января, представителям ОРДЛО передали женщину, указ о помиловании которой для продолжения процесса освобождения заложников подписал президент Петр Порошенко.

Об этом сообщила представитель президента Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске, вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Передача состоялась на КПВВ Майорск.

«Теперь в ближайшие дни мы ждем, согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной Минськои группы договоренности, передачи украинской стороне нашего военного. … Больше никаких деталей и фамилий. Также есть поручение от президента, что очередная волна освобождения наших бойцов должна пройти как можно быстрее. Прилагаем все усилия», — отметила Геращенко.

Она также отметила, что помилованная женщина «обратилась к президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину, получила тяжелые увечья во время совершения преступления, у нее ампутированы конечности и есть маленький ребенок».

Напомним, ранее Порошенко решил помиловать диверсантку боевиков ради обмена заложниками.

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