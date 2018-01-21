22 января в ночные маршруты некоторых столичных троллейбусов внесены изменения

В ночь на 22 января (с 00.50 до 04.50) в работу троллейбусов №№ 30, 31, 37 и 50, а также ночного маршрута № 91Н вносятся изменения. Как сообщает «Киевпасстранс», это связано с перенесением управляемого стрелочного узла на троллейбусной линии в районе Керченской площади.

Маршруты троллейбусов №№ 30, 31, 37 и 50 закрываются (а заезд последних и выезд первых составов откорректируют).

Движение ночного троллейбуса № 91Н организовано по сокращенной трассе: Центральный ж/д вокзал — улица Антоновича — бульвар Дружбы народов — проспект Соборности — улица Строителей — проспект Освободителей — бульвар Перова — улица Серова; а в обратном направлении маршрут пройдет по действующей схеме.

Напомним, что завтра, в День Соборности, в центре Киева готовы перекрыть движение на время запланированных мероприятий. Ограничения движения на центральных улицах могут отразиться и на схемах движения общественного наземного транспорта — троллейбусов №№ 5, 8, 9, 17 и автобусов №№ 24, 62, 114, 118: Кроме того, в метро ориентировочно с 8.00 (и до конца мероприятий) закроют выход из станции «Театральная» к Музею истории Киева.