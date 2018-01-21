﻿

USD 28.84
RSS
В Киеве водитель Audi насмерть сбил парня, перебегавшего дорогу (фото)

В Киеве водитель Audi насмерть сбил парня, перебегавшего дорогу (фото)

Василий ТАЛЬСКИЙ, специально для «ФАКТОВ»

21.01.2018 22:20 678

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В Киеве на Столичном шоссе один из парней, перебегая дорогу, угодил под автомобиль. Об этом сообщает корреспондент «ФАКТОВ».

«По предварительным данным, возле станции метро „Выдубичи“ двое молодых людей решили перебежать дорогу, водитель Audi не успел вовремя среагировать и сбил одного из пешеходов. Удар был настолько сильный, что мужчину перебросило через отбойник на встречную полосу», — говорится в сообщении.

От полученных травм 26-летний пешеход погиб на месте.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии