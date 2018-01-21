В Киеве водитель Audi насмерть сбил парня, перебегавшего дорогу (фото)

В Киеве на Столичном шоссе один из парней, перебегая дорогу, угодил под автомобиль. Об этом сообщает корреспондент «ФАКТОВ».

«По предварительным данным, возле станции метро „Выдубичи“ двое молодых людей решили перебежать дорогу, водитель Audi не успел вовремя среагировать и сбил одного из пешеходов. Удар был настолько сильный, что мужчину перебросило через отбойник на встречную полосу», — говорится в сообщении.

От полученных травм 26-летний пешеход погиб на месте.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО