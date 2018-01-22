Съезд СДПГ в Бонне разрешил Шульцу начать коалиционные переговоры с Меркель

В воскресенье, 21 января, внеочередной съезд Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовал за проведение официальных переговоров о создании «большой коалиции» с консервативным блоком ХДС/ХСС. Решение поддержали 362 из 642 делегатов съезда в Бонне. «Против» высказались 279 участников съезда.

Ожидается, что основой для коалиционных переговоров станет 28-страничный итоговый документ, принятый участниками предварительных консультаций в середине января.

Переговоры о формировании «большой коалиции» с участием лидера СДПГ Мартина Шульца, Ангелы Меркель и председатель ХСС Хорста Зеехофера могут начаться уже в ближайшие дни. А вот завершатся они в лучшем случае только в феврале.

Но и это еще не будет означать, что социал-демократы войдут в коалицию. В ходе переговоров должно быть подписано коалиционное соглашение. Его текст, как пообещал Шульц, будет отправлен каждому из более чем 440 тысячами членов СДПГ. И только если большинство рядовых членов партии его одобрят, тогда «большая коалиция» в Германии будет создана.

Это тоже потребует времени. Поэтому, как считают немецкие СМИ, новое правительство в Германии может быть сформировано не раньше Пасхи.

Решение съезда СДПГ было очень важно для Меркель. Оно увеличило ее шансы на сохранение за собой кресла федерального канцлера. В противном случае, Шульц бы не получил мандат на начало коалиционных переговоров, и тогда Германию ждали бы перевыборы в Бундестаг.

Согласно опросам общественного мнения, проведенным в начале января, 52 процента немцев считают новый союз блока ХДС/ХСС с СДПГ «не очень хорошим» или «плохим» решением. В свою очередь создание «большой коалиции» считают «очень хорошим» или «хорошим» решением 45 процентов опрошенных. Остальные не определились.