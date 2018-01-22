Евросоюзу пока не до отмены безвизового режима с Украиной, — журналист

Рисков приостановки безвизового режима поездок в страны Евросоюза для граждан Украины нет, невзирая на недовольство Брюсселя законопроектом об Антикоррупционном суде в Украине. Об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По его словам, государства — члены ЕС больше обеспокоены притоком в Европу жителей Грузии.

Обсуждение механизма приостановки безвиза с третьми странами должно стать главной темой саммита министров иностранных дел стран ЕС 23 января 2018 года.