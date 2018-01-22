﻿

USD 28.84
RSS
Евросоюз-Украина

Евросоюзу пока не до отмены безвизового режима с Украиной, — журналист

Инф. «ФАКТОВ»

22.01.2018 11:51 129

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Рисков приостановки безвизового режима поездок в страны Евросоюза для граждан Украины нет, невзирая на недовольство Брюсселя законопроектом об Антикоррупционном суде в Украине. Об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По его словам, государства — члены ЕС больше обеспокоены притоком в Европу жителей Грузии.

Обсуждение механизма приостановки безвиза с третьми странами должно стать главной темой саммита министров иностранных дел стран ЕС 23 января 2018 года.

Ранее глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил о необходимости для Киева следовать плану действий по визовой либерализации, в т.ч. по борьбе с коррупцией.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии