﻿

USD 28.84
RSS
Отель в Эр-Рияде, где удерживают подозреваемых

Освобождение подозреваемых в коррупции саудовских принцев обойдется им в 100 млрд долларов

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

22.01.2018 11:49 69

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В понедельник, 22 января, американское агентство Bloomberg сообщило, что в конце января должны завершиться переговоры властей Саудовской Аравии с подозреваемыми в коррупции принцами, которых с ноября 2017 года силой удерживают в пятизвездочном отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде.

Об этом агентству заявил некий высокопоставленный чиновник, знакомый нюансами скандального расследования. В воскресенье, 21 января, генеральный прокурор Саудовской Аравии Шейх Сауд аль-Моджеб заявил, что было принято решение снять обвинения и освободить примерно 90 подозреваемых. При этом в отеле останутся примерно столько же задержанных. Пятеро из них еще обдумывают предложение властей о сделке.
Заключается она в том, что подозреваемым в коррупции предложено внести в казну деньги, полученные незаконным путем. Ранее уже звучала сумма — более 100 миллиардов долларов в общей сложности. Именно столько власти страны намерены получить за освобождение опальных принцев и чиновников. Источник Bloomberg подтвердил эту информацию.

Те, кто откажется вносить деньги, предстанут перед судом. Им грозят жесткие наказания и конфискация всего имущества.

Напомним, по подозрению в коррупции в ноябре 2017 года были задержаны в общей сложности 350 человек, в том числе принцы, высокопоставленные чиновники и бизнесмены. Некоторые из них получили статус свидетелей и сразу согласились предоставить нужную следствию информацию. Они в итоге провели в отеле только несколько часов, после чего были отпущены.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии