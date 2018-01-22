Освобождение подозреваемых в коррупции саудовских принцев обойдется им в 100 млрд долларов

В понедельник, 22 января, американское агентство Bloomberg сообщило, что в конце января должны завершиться переговоры властей Саудовской Аравии с подозреваемыми в коррупции принцами, которых с ноября 2017 года силой удерживают в пятизвездочном отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде.

Об этом агентству заявил некий высокопоставленный чиновник, знакомый нюансами скандального расследования. В воскресенье, 21 января, генеральный прокурор Саудовской Аравии Шейх Сауд аль-Моджеб заявил, что было принято решение снять обвинения и освободить примерно 90 подозреваемых. При этом в отеле останутся примерно столько же задержанных. Пятеро из них еще обдумывают предложение властей о сделке.

Заключается она в том, что подозреваемым в коррупции предложено внести в казну деньги, полученные незаконным путем. Ранее уже звучала сумма — более 100 миллиардов долларов в общей сложности. Именно столько власти страны намерены получить за освобождение опальных принцев и чиновников. Источник Bloomberg подтвердил эту информацию.

Те, кто откажется вносить деньги, предстанут перед судом. Им грозят жесткие наказания и конфискация всего имущества.

Напомним, по подозрению в коррупции в ноябре 2017 года были задержаны в общей сложности 350 человек, в том числе принцы, высокопоставленные чиновники и бизнесмены. Некоторые из них получили статус свидетелей и сразу согласились предоставить нужную следствию информацию. Они в итоге провели в отеле только несколько часов, после чего были отпущены.