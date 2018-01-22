Суд по делу Саакашвили закончился неожиданно: судьи ушли из зала

Рассмотрение апелляции по делу Михеила Саакашвили в Апелляционном административном суде Киева завершилось неожиданно: судьи ушли из зала, не приняв решения.

Суд должен был рассмотреть апелляцию на решение суда первой инстанции, признавшего законность отказа предоставить Саакашвили политическое убежище (статус лица, нуждающегося в дополнительной защите).

После того как было открыто заседание, слово взял Саакашвили. Собравшиеся в зале сторонники политика после его выступления начали петь гимн, а затем возмутились, что судьи не встают. Саакашвили присоединился к возмущавшимся и назвал судей врагами Украинского государства. После этого судьи покинули зал заседаний без объяснения причин.

Адвокаты Саакашвили призвали собравшихся к тишине и порядку и заявили, что подадут заявление об отводе судей. Защитники надеются, что, после того как в зале установится порядок, судьи вернутся на рабочие места.

Напомним, 20 января стало известно, что главная прокуратура Грузии отправила украинским коллегам все необходимые для экстрадиции Саакашвили материалы и сейчас ожидает окончательного ответа Киева.