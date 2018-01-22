Французская порнозвезда отчитала современных родителей за плохое воспитание детей (фото)

Французская порнозвезда Никита Беллуччи отчитала в соцсети Twitter современных родителей, обвинив их том, что они плохо воспитывают своих детей. Одновременно 28-летняя актриса, снимающаяся в фильмах для взрослых, опубликовала несколько обращенных к ней неприличных просьб, поступивших от школьников, самым младшим из которых было всего лишь 12 лет. Так, дети просят прислать им ее фотографии в обнаженном виде, а также умоляют, чтобы она занялась с ними сексом. Скрины сообщений от школьников Никита выложила с подписью: «Для тех, кто волнуется за своих детей… или не волнуется вообще!».

Актриса говорит, что пыталась пристыдить школьников за их вульгарные сообщения. Так, в одной из бесед с таким малолетним поклонником она отвечает: «Слушай ты, парень 13 лет. Подумай о своем поведении, делай уроки и не пытайся больше со мной связаться. Или я вышлю эти скрины твоим родителям».

Никита поражена уровнем падениям нравов. Она написала, что ей уже надоело воспитывать чужих детей в сфере секс-образования.

«Я уже сыта этим по горло. Хватит перелагать свои обязанности на работников секс-индустрии», — написала она, подчеркнув, что родители не принимают должных мер, чтобы защитить своих детей от влияния порнографии.

Многие пользователи интернета выразили поддержку актрисе в ее благородной и бескорыстной миссии воспитания подрастающего поколения.

Ранее сообщалось, что за последние неполных три месяца была найдена мертвой уже пятая порнозвезда.



