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Акт воссоединения УНР и ЗУНР изменил судьбу всего мира&nbsp;— Порошенко (видео)

Акт воссоединения УНР и ЗУНР изменил судьбу всего мира — Порошенко (прямая трансляция)

Инф. «ФАКТОВ»

22.01.2018 12:19 124

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В Украинском доме открылось торжественное заседание, посвященное Дню соборности Украины и столетию создания Украинского государства.

Перед собравшимися политиками, дипломатами и духовенством выступает президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, нельзя говорить о неудаче с созданием украинского государства в 1919 году, ведь начатое тогда позволило украинцам поработать над ошибками, и в 1991 году Украина одной из первых провозгласила независимость после развала Советского Союза.

«Мы должны преодолеть внешнюю агрессию, построить европейскую Украину и передать ее в надежные руки наших детей и внуков. Это наша миссия, и она абсолютно возможна», — сказал глава государства.

Напомним, глава украинского государства поздравил сограждан патриотичным видео.

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