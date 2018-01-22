Акт воссоединения УНР и ЗУНР изменил судьбу всего мира — Порошенко (прямая трансляция)

В Украинском доме открылось торжественное заседание, посвященное Дню соборности Украины и столетию создания Украинского государства.

Перед собравшимися политиками, дипломатами и духовенством выступает президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, нельзя говорить о неудаче с созданием украинского государства в 1919 году, ведь начатое тогда позволило украинцам поработать над ошибками, и в 1991 году Украина одной из первых провозгласила независимость после развала Советского Союза.

«Мы должны преодолеть внешнюю агрессию, построить европейскую Украину и передать ее в надежные руки наших детей и внуков. Это наша миссия, и она абсолютно возможна», — сказал глава государства.

Напомним, глава украинского государства поздравил сограждан патриотичным видео.