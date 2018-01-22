Собчак собрала необходимые для регистрации на выборах президента РФ 100 тысяч подписей

В понедельник, 22 января, стало известно, что Ксения Собчак собрала 100 тысяч подписей, которые необходимы для регистрации в качестве кандидата в президенты Российской Федерации.

Об этом сообщил глава сети региональных штабов журналистки Тимур Валеев. Кроме того, на сайте самой Собчак имеется специальный счетчик, который в режиме онлайн показывает количество собранных подписей. Утром 22 января там значилось: «Сто одна тысяча восемь подписей».

Валеев уточнил, что сбор подписей продолжается. «Возможна выбраковка на данной стадии в Москве», — сказал он. По словам Валеева, планируется собрать около 140 тысяч подписей.

Для сравнения — в поддержку Владимира Путина собрано уже более 1,6 миллиона подписей.

Напомним, президентские выборы в России назначены на 18 марта 2018 года. Ксения Собчак баллотируется как кандидат от партии «Гражданская инициатива», но позиционирует себя как «кандидат против всех».

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.