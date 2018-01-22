Отец Ломаченко признан лучшим тренером 2017-го по версии World Boxing News

Авторитетное издание World Boxing News подвело итоги голосования и назвало лучших в мире бокса по итогам 2017 года. Так, в номинации «Лучший тренер» победил Анатолий Ломаченко — отец Василия Ломаченко, который в прошлом году трижды успешно защитил звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе (до 59 кг). Напомню, что в в апреле 2017 года Василий Ломаченко одолел Джейсона Сосу из США, в августе — колумбийца Мигеля Марриагу, а в начале декабря — двукратного олимпийского чемпиона кубинца Гильермо Ригондо. Во всех случаях победа доставалась украинцу досрочно, после того как команды соперников отказывались завершать поединок ввиду явного преимущества нашего спортсмена.

Отмечу, что 56-летний Анатолий Ломаченко является бессменным тренером своего сына, который под руководством своего отца выиграл два олимпийских «золота» и добился основных побед, как в любительском боксе, так и в профессиональном.

К слову, Василий Ломаченко претендовал на звание «Лучшего боксера» года по версии World Boxing News, однако занял в номинации второе место, уступив Геннадию Головкину из Казахстана.

Лучшим боем минувшего года назван поединок украинского супертяжеловеса Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, состоявшийся 29 апреля минувшего года на лондонском стадионе «Уэмбли». Напомню, что эта встреча, завершившаяся победой Джошуа, стала последней в карьере прославленного украинца, объявившего в августе о завершении боксерской карьеры.