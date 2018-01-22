Официальный Дамаск вновь обвинили в применении химического оружия

Сирийские спасатели заявили, что правительственные войска применили газ хлор в ходе обстрела 22 января позиций повстанцев в районе к востоку от Дамаска, в Восточной Гуте. Об этом сообщает агентство Reuters. От отравления пострадали по меньшей мере 13 человек, в том числе женщины и дети. Состояние пострадавших «свидетельствует о поражении хлором в результате вдыхания».

Официальный Дамаск ранее неоднократно обвинялся в применении отравляющих веществ против оппозиции. Так, по данным оппозиции, 4 января в городе Хан-Шейхун в провинции был применен газ нервно-паралитического действия. Сирийское правительство отвергает эти обвинения.