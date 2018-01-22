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Возложение цветов

Порошенко почтил память первых погибших участников Революции достоинства (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

22.01.2018 13:13 68

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Президент Петр Порошенко с супругой почтили память первых погибших участников Революции достоинства — Сергея Нигояна и Михаила Жизневского, возложив цветы к памятным знакам на улице Грушевского.

Президентская чета почтила память погибших минутой молчания, после чего зажгли лампадки у памятного знака Героев Небесной Сотни, сообщает пресс-служба президента Украины.

Напомним, в ноябре начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк признал, что убийства на майдане Незалежности активистов Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеныка до сих пор не раскрыты. По его словам, на причастность к совершению преступлений проверяют бойцов «Беркута».

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