В Украину идут морозы до -16° и сильные снегопады, - Гидрометцентр

23 января в Украине сохранятся морозы, сильный ветер и снегопады. На дорогах гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В восточных регионах, в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях облачно, снег, местами сильный, метели. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с. Температура ночью и днем −4…−9°.

В Приазовье мокрый снег, местами налипание снега, гололед, температура ночью 0…-5°.

В Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях ночью местами снег.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5−10 м/с, температура ночью −7…−12°, днем −3…−8°.

Особо сильные морозы ожидаются в северных областях. Здесь ночью до -16°.

В Карпатах без осадков. Температура ночью −8…−13°, днем −3…−8°. В горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о существенном осложнении погодных условий в семи областях.