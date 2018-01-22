В Украину идут морозы до -16° и сильные снегопады, - Гидрометцентр
23 января в Украине сохранятся морозы, сильный ветер и снегопады. На дорогах гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В восточных регионах, в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях облачно, снег, местами сильный, метели. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с. Температура ночью и днем −4…−9°.
В Приазовье мокрый снег, местами налипание снега, гололед, температура ночью 0…-5°.
В Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях ночью местами снег.
На остальной территории переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5−10 м/с, температура ночью −7…−12°, днем −3…−8°.
Особо сильные морозы ожидаются в северных областях. Здесь ночью до -16°.
В Карпатах без осадков. Температура ночью −8…−13°, днем −3…−8°. В горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о существенном осложнении погодных условий в семи областях.
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