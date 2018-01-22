На Полтавщине из-за вируса африканской чумы свиней будут истреблены дикие кабаны

17 января на территории частного предприятия охотничье-рыболовного хозяйства «Вильхуватское» Чутовского района Полтавской области был обнаружен труп дикого кабана, который погиб, как было установлено при лабораторном обследовании тканей, от вируса африканской чумы свиней (АЧС). В связи с этим Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при районной госадминистрации объявила территорию этого хозяйства неблагополучной и разработала план мероприятий по локализации и ликвидации АЧС. В том числе запланирован отстрел диких животных во всех охотничьих угодьях района независимо от формы собственности с последующим сожжением туш с целью недопущения распространения вируса. На домашних животных такие жесткие меры пока не распространяются, но они будут находиться под усиленным контролем.

На Полтавщине последний случай АЧС в прошлом году был зафиксирован в конце октября в Оржицком районе, о чем сообщали «ФАКТЫ». Кстати, тогда вирус тоже был выявлен у вепря, обитавшего в Нижнесульском национальном природном парке.

В общей сложности за прошлый год в Полтавской области было уничтожено около сотни диких кабанов, которые являются переносчиками смертельного для свиней вируса африканской чумы. Лесничие говорят, что после того, как вспышку болезни удастся преодолеть, популяцию вепрей будет легко восстановить. Гораздо большие убытки понесли фермы и подсобные хозяйства: из-за вируса АЧС уничтожены тысячи голов домашних свиней, что оценивается в миллионы гривен.



Кстати, вакцины от АЧС не существует.

Напомним, что в конце декабря Польша во исполнение закона о борьбе с африканской чумой свиней запланировала строительство заграждения на границе с Украиной и Белоруссией.