Джонни Депп и Том Круз претендуют на "Золотую малину" (фото)

В понедельник, 22 января, в США были объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина» (Razzie Awards), которая уже в 38-й раз будет вручаться за сомнительные достижения в области кинематографа. По традиции, претендентов назвали за день до объявления номинантов на премию «Оскар».

Больше всех номинаций — девять — собрал фильм Майкла Бэя «Трансформеры: Последний рыцарь». Примечательно, что это уже четвертая часть «Трансофрмеров» из пяти, которая претендует на то, чтобы стать худшим фильмом года. Однако пока только одна из них — «Месть падших» или «Трансформеры 2» — получила «Золотую малину».

Марк Уолберг в фильме «Трансформеры: Последний рыцарь»

Серьезную конкуренцию «Трансформерам» составляет заключительная часть «Пятидесяти оттенков серого», которая называется «Пятьдесят оттенков свободы». Эта эротическая драма представлена в восьми номинациях.

Ниже представлены все претенденты на «Золотую малину 2018»

Худший фильм

«Трансформеры: Последний рыцарь», «Пятьдесят оттенков свободы», «Мумия», «Спасатели Малибу», «Эмоджи Муви».

Дакота Джонсон и Джейми Дорнан в фильме «Пятьдесят оттенков свободы»

Худшая актриса

Дакота Джонсон («Пятьдесят оттенков свободы»), Дженнифер Лоуренс («Мама!»), Эмма Уотсон («Сфера»), Кэтрин Хейгл («Наваждение»), актер Тайлер Перри, сыгравший женщину в комедии «Бу 2: Хэллоуин Мэдеи».

Худший актер

Том Круз («Мумия»), Джонни Депп («Пираты Карибского моря: Месть Салазара»), Зак Эфрон («Спасатели Малибу»), Джейми Дорнан («Пятьдест оттенков свободы», Марк Уолберг, отличившийся сразу в двух фильмах — «Трансформеры: Последний рыцарь» и «Кто в доме отец 2».

Том Круз в фильме «Мумия»

Худший актер второго плана

Расселл Кроу («Мумия»), Мел Гибсон («Кто в доме отец 2»), Джош Дюамель («Трансформеры: Последний рыцарь»), Хавьер Бардем за два фильма — «Мама!» и «Пираты Карибского моря: Месть Салазара», Энтони Хопкинс за два фильма — «Трансформеры: Последний рыцарь» и «Автобан».

Худшая актриса второго плана

Ким Бэсинджер («Пятьдесят оттенков свободы»), София Бутелла («Мумия»), Лора Хэддок («Трансформеры: Последний рыцарь»), Сьюзан Сарандон («Очень плохие мамочки 2», Голди Хоун («Бесстыдное путешествие»).

Худший дуэт на экране

Джонни Депп и его надоевшее до тошноты пьянство в «Пиратах Карибского моря», Тайлер Перри и любое из его ужасных платьев и поношенных париков в «Бу 2», любая пара в «Эмоджи Муви», любая пара людей, роботов или взрывов в «Трансформерах», любая пара персонаже, секс-игрушек или секс-позиций в «Пятидесяти оттенках свободы».

Тайлер Перри в фильме «Бу 2: Хэллоуин Мэдеи»

Худший ремейк, сиквел или рип-офф

«Спасатели Малибу», «Бу 2: Хэллоуин Мэдеи», «Мумия», «Пятьдесят оттенков свободы», «Трансформеры: Последний рыцарь».

Худший режиссер

Даррен Аронофски («Мама!»), Майкл Бэй («Трансформеры: Последний рыцарь»), Джеймс Фоули («Пятьдесят оттенков свободы», Алекс Курцман («Мумия»), Энтони Леонидис («Эмоджи Муви»).

Худший сценарий

«Спасатели Малибу», «Эмоджи Муви», «Пятьдесят оттенков свободы», «Мумия», «Трансформеры: Послений рыцарь».

Кому в итоге достанется «Золотая малина», станет известно 3 марта, за день до церемонии вручения премии «Оскар».