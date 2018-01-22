Пока Путин у власти, война будет всегда, – Бабченко

Известный российский журналист и блогер Аркадий Бабченко считает, что для путинского режима война необходима как воздух, поскольку она стала единственным инструментом влияния на внутреннюю политику.

«Пока Путин у власти, война будет всегда… Украина — первый претендент. Сирия — не сработала, „бандера убивает русских“ народу понятнее», — цитирует Аркадия Бабченко издание Realist. Российский журналист считает, что большая война с Россией неизбежна. По словам Бабченко, ее причиной может стать либо крах экономики РФ, либо кризис нынешнего режима. «Вопрос только в сроках», — сказал журналист.

Аркадий Бабченко также указал на признаки шизофрении в российском обществе. «Россия движется в сторону шизофрении. Там есть православные коммунисты, которые одной рукой крестятся, другой тоскуют по совку. У которых святой и Николай II, и убивший его Ульянов (Ленин). Там — шизофреническая каша, сляпанная из всех величий, причем последние на 99% — мифы и фейки, сдобренные зомбоящиком», — отметил Аркадий Бабченко.

По его словам, «вылечить» Россию может только большое потрясение. «Для того, чтобы все изменилось, нужно большое потрясение, большая кровь. Германия сошла с ума в 30-х. Ее вылечили, но для этого понадобилась Вторая мировая война. Япония излечилась, когда были стерты с лица Земли два города. Россию тоже вылечат. Но лечение будет болезненным», — сказал Аркадий Бабченко.

Российский журналист также считает, что Революции достоинства в Москве не случится, но возможен колбасный бунт. «Но это будет не через год, не через пять», — сказал Аркадий Бабченко.

Он также рассказал, что украинские журналисты часто спрашивают его: «О чем люди говорят в России?»

«Они не говорят. Там нет такого, чтобы кто-то начал политические дискуссии в метро. Все сидят молча, с мрачными лицами. Там все вернулось в ту стадию, которая была при СССР», — отметил Аркадий Бабченко.

Как ранее сообщали fakty.ua, российский политолог Андрей Пионтковский считает, что Украина выстоит в борьбе с Россией, и объяснил почему.