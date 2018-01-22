﻿

USD 28.84
RSS
Пока Путин у власти, война будет всегда – Бабченко

Пока Путин у власти, война будет всегда, – Бабченко

Александр ГАЛУХ, «ФАКТЫ»

22.01.2018 13:28 257

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Известный российский журналист и блогер Аркадий Бабченко считает, что для путинского режима война необходима как воздух, поскольку она стала единственным инструментом влияния на внутреннюю политику.

«Пока Путин у власти, война будет всегда… Украина — первый претендент. Сирия — не сработала, „бандера убивает русских“ народу понятнее», — цитирует Аркадия Бабченко издание Realist. Российский журналист считает, что большая война с Россией неизбежна. По словам Бабченко, ее причиной может стать либо крах экономики РФ, либо кризис нынешнего режима. «Вопрос только в сроках», — сказал журналист.

Аркадий Бабченко также указал на признаки шизофрении в российском обществе. «Россия движется в сторону шизофрении. Там есть православные коммунисты, которые одной рукой крестятся, другой тоскуют по совку. У которых святой и Николай II, и убивший его Ульянов (Ленин). Там — шизофреническая каша, сляпанная из всех величий, причем последние на 99% — мифы и фейки, сдобренные зомбоящиком», — отметил Аркадий Бабченко.

По его словам, «вылечить» Россию может только большое потрясение. «Для того, чтобы все изменилось, нужно большое потрясение, большая кровь. Германия сошла с ума в 30-х. Ее вылечили, но для этого понадобилась Вторая мировая война. Япония излечилась, когда были стерты с лица Земли два города. Россию тоже вылечат. Но лечение будет болезненным», — сказал Аркадий Бабченко.

Российский журналист также считает, что Революции достоинства в Москве не случится, но возможен колбасный бунт. «Но это будет не через год, не через пять», — сказал Аркадий Бабченко.

Он также рассказал, что украинские журналисты часто спрашивают его: «О чем люди говорят в России?»

«Они не говорят. Там нет такого, чтобы кто-то начал политические дискуссии в метро. Все сидят молча, с мрачными лицами. Там все вернулось в ту стадию, которая была при СССР», — отметил Аркадий Бабченко.

Как ранее сообщали fakty.ua, российский политолог Андрей Пионтковский считает, что Украина выстоит в борьбе с Россией, и объяснил почему.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии