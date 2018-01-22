Украинец в Таиланде попал в аварию: двое погибших
На острове Пхукет в Таиланде в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль Nissan с гражданами Украины и России.
Как сообщает ТСН со ссылкой на The Phuket News, в результате лобового столкновения с микроавтобусом погибли две россиянки в возрасте 68 и 67 лет. Украинец, находившийся за рулем, госпитализирован с травмами.
По словам водителя микроавтобуса, инцидент произошел из-за того, что Nissan неожиданно выехал на встречную полосу движения. Медики проверят водителя на содержание в крови алкоголя или наркотиков.
Также в Таиланде произошло еще одно чрезвычайное происшествие. В понедельник, 22 января, в южной провинции Яла на продуктовом рынке сработало самодельное взрывное устройство. От взрыва бомбы, заложенной в припаркованном в людном месте мотоцикле, погибли два и ранено четыре человека.
Как сообщали fakty.ua, в Курской области России в автокатастрофу попал микроавтобус, перевозивший граждан Украины.
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