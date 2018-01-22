Бывшего футболиста «Динамо» и сборной Украины избили во время матча в Ужгороде (видео)

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины (два матча в ее составе) Олег Допилка, который в свое время играл в Лиге чемпионов против «Ромы» и «Спортинга», пострадал в массовой драке во время поединка Ужгородской футзальной лиги между его командой «Минай» и мукачевским «Алексом» (7:2).

В драке участвовали как футболисты, так и болельщики. При этом 31-летний Допилка, который раньше также защищал цвета «Кривбасса», «Севастополя», «Александрии» и «Зирки», подвергся жестокому избиению (он на видео в бело-синей форме под 3-м номером на футболке).

Организаторы решили прервать игру после этого инцидента и увели команды. «Минаю» в итоге присудили техническую победу, а вот о дисциплинарных санкциях в отношении «Алекса», болельщики которого беспредельничали на паркете, пока не сообщается.

Отмечу, что Допилка подписал контракт с любительским «Минаем» прошлым летом. За клуб также выступает бывший полузащитник львовских «Карпат» Михаил Кополовец (на видео под 7-м номером).

Напомним, что на днях Европейский футбольный союз оштрафовал российский «Зенит», в тренерский штаб которого входит бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук, на 30 тысяч евро. Такое наказание команда понесла за бесчинства фанатов до и во время поединка группового турнира Лиги Европы против испанского «Реал Сосьедад».