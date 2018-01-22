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Биткоин

Украинские чиновники признались в приобретении биткойнов

Инф. «ФАКТОВ»

22.01.2018 13:49 104

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57 украинских госслужащих признались в приверженности криптовалютам, зарегистрировав биткойны. В их числе — сотрудники Администрации президента Украины, народные депутаты и депутаты местных советов. Об этом сообщает платформа Opendatabot.

На первом месте по количеству зарегистрированных биткойнов — чиновники из Одесского горсовета, на счету которых суммарно 14 589,66 биткойна, а также глава Одесского областного совета 7 созыва Анатолий Урбанский — 4256,3 биткойна.

В Раде криптовалютой владеют в т. ч. три народных депутата Блока Петра Порошенко — Дмитрий Голубов (4376 биткойнов), Алексей Мушак (465 биткойнов) и Дмитрий Белоцерковец (398 биткойнов).

Кроме того, сотрудница Администрации президента Мария Гайдар зарегистрировала на себя 4,73 биткойна.

Напомним, около 40% всех выпущенных биткойнов находятся в руках всего тысячи человек.

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