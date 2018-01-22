Украинские чиновники признались в приобретении биткойнов
57 украинских госслужащих признались в приверженности криптовалютам, зарегистрировав биткойны. В их числе — сотрудники Администрации президента Украины, народные депутаты и депутаты местных советов. Об этом сообщает платформа Opendatabot.
На первом месте по количеству зарегистрированных биткойнов — чиновники из Одесского горсовета, на счету которых суммарно 14 589,66 биткойна, а также глава Одесского областного совета 7 созыва Анатолий Урбанский — 4256,3 биткойна.
В Раде криптовалютой владеют
Кроме того, сотрудница Администрации президента Мария Гайдар зарегистрировала на себя 4,73 биткойна.
Напомним, около 40% всех выпущенных биткойнов находятся в руках всего тысячи человек.
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“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”