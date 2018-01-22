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Рентгеновский снимок, на котором видны иглы

В Узбекистане в теле 11-месячного мальчика врачи обнаружили 16 швейных иголок (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

22.01.2018 13:52 440

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В Узбекистане врачи обнаружили в теле 11-месячного ребенка 16 швейных иголок. Как сообщает Kun.uz, мать ребенка обратилась к медикам в связи с плохим самочувствием ребенка в ночь на 22 января.

13 игл уже извлечены в ходе операции, которую провели Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в Ташкенте. Еще три иглы будут извлечены позже. В настоящее время маленький пациент находится в отделении реанимации.

Иголки в теле мальчика находились по меньшей мере в течение одного или полутора месяцев. Как они туда попали пока неизвестно. Врачи предполагают, что ребенок не мог проглотить иглы самостоятельно: в его пищеводе и желудке не выявлено каких-либо повреждений. Правоохранительные органы начали расследование.


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