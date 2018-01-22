В честь Дня Соборности в Киеве развернули флаг-рекордсмен (фото)

Рекордный по длине флаг — 1 километр 59 метров и 95 сантиметров — создавался около пяти месяцев. Две его части сшили в Киеве на Майдане Незалежности в День Соборности Украины 22 января.

Эта акция, получившая название «Об'єднаймо Україну!», началась накануне Дня независимости 23 августа 2017 года. Тогда глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз приехала в зону АТО в станицу Луганская с сине-желтым флагом, на котором написано название ее ведомства. После этого региональные отделения, вначале Луганской и Донецкой областей, а затем всех остальных регионов страны пришивали к флагу знамена с названиями и символикой своих областей, районов, городов. Так и получился флаг невиданной доселе длины.

В День соборности Украины в центре Киева одну его часть развернули от здания по улице Грушевского, 4, другую — от дома по улице Крещатик, 23. Для этого были задействованы 700 человек. Оба гигантских полотнища соединила напротив монумента Независимости Украины с помощью сине-желтого шнурка Татьяна Слюз под аккомпанемент церковного гимна нашей страны «Боже, великий, єдиний, нам Україну храни». Татьяна Ярославовна, одетая в украинский национальный костюм, акцентировала внимание на том, что в большом флаге есть стяги с символикой временно оккупированных территорий.

— Символично, что мы проводим эту акцию в День Соборности Украины, который празднуется в день принятия в 1919 году на Софиевской площади в Киеве «Акта Злуки» Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, — заявила Татьяна Слюз. — В историю вошел 71-й День соборности Украины — тогда, в 1990 году, более миллиона украинцев создали живую Цепь единства от запада до востока нашей Отчизны.

Представитель Книги рекордов Украины Игорь Пидчибий объявил, что знамя, сшитое казначеями, является рекордным по длине, и вручил госпоже Слюз соответствующий диплом.

Храниться знамя будет в музее Государственной казны Украины.



*Среди знамен, из которых сшит гигантский флаг, есть стяги с символикой Крыма и других временно оккупированных территорий



*Представитель Книги рекордов Украины Игорь Пидчибий объявил, что знамя, сшитое казначеями, является рекордным по длине, и вручил госпоже главе Государственной казначейской службы Украины Татьяне Слюз соответствующий диплом

Ранее fakty.ua сообщали о том, что ровно 100 лет назад была провозглашена независимость Украинской Народной Республики.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»