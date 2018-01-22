Во Львове произошла авария на магистральном водопроводе, без воды остались 15 тыс. человек

Во Львове 15 тыс человек остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе в Лычаковском районе города. Об этом сообщают «Украинские Новости».

Вода в кранах 15 тысяч жителей района отсутствует с 10.00.

Ремонтные работы ведет аварийная бригада городского коммунального предприятия «Львовводоканал».

На предприятии обещают, что водоснабжение будет восстановлено до конца суток.

Напомним, 18 января около 12.00 в результате отключения 2 линий электропередач 110 кВ на электроподстанции «Сокирно» без электроснабжения осталась насосная станция КП «Черкассыводоканал», которая обеспечивает город водоснабжением. 19 января в 05.10 в результате повторного отключения 1 линии электропередач на электроподстанции «Сокирно» насосная станция КП «Черкассыводоканал» вновь осталась без электричества.