Во Львове произошла авария на магистральном водопроводе, без воды остались 15 тыс. человек
Во Львове 15 тыс человек остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе в Лычаковском районе города. Об этом сообщают «Украинские Новости».
Вода в кранах 15 тысяч жителей района отсутствует с 10.00.
Ремонтные работы ведет аварийная бригада городского коммунального предприятия «Львовводоканал».
На предприятии обещают, что водоснабжение будет восстановлено до конца суток.
Напомним, 18 января около 12.00 в результате отключения 2 линий электропередач 110 кВ на электроподстанции «Сокирно» без электроснабжения осталась насосная станция КП «Черкассыводоканал», которая обеспечивает город водоснабжением. 19 января в 05.10 в результате повторного отключения 1 линии электропередач на электроподстанции «Сокирно» насосная станция КП «Черкассыводоканал» вновь осталась без электричества.
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