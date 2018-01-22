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детсад

В Закарпатье ввели карантин в школах и детсадах

Инф. «ФАКТОВ»

22.01.2018 13:58 200

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В одном из районов Закарпатской области — Тячевском — с 22 января были закрыты на карантин все детские образовательные заведения. Карантин вводится школах, детсадах, школах искусств и продлится две недели, до 5 февраля.

Решение о карантине принято Тячевской райгосадминистрацией в связи с резким увеличением заболеваемости корью. Как сообщил глава области Геннадий Москаль, напряженная ситуация с корью также наблюдается в Ужгородском и Хустском районах Закарпатья.

По информации руководителя области, на вечер 19 января в Закарпатье было зарегистрировано 299 случаев кори. 78 процентов заболевших — дети. Главная причина вспышки болезни в том, что детей в свое время не прививали из-за отсутствия вакцины. Москаль отмечает, что в настоящий момент в регионе уже две недели нет вакцины от кори.

Напомним, ранее в Минздраве признали перебои с поставками вакцины и пообещали, что состоится перераспределение вакцин по регионам с целью ликвидации дефицита. Закарпатская область входит в перечень регионов с наибольшим числом заболевших.

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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!

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