Украинец вошел в рейтинг 300 самых перспективных молодых людей Европы по версии Forbes

В ежегодный европейский рейтинг «30 Under 30», составляемый журналом Forbes, вошел украинец. 29-летний вице-президент компании Readdle Денис Жаданов был включен в тридцатку лучших IT-предпринимателей Европы моложе 30 лет. «Стартовав с арендованной квартиры в Украине и нулевого финансирования, Readdle создала мощную экосистему приложений, таких как Spark, Documents, Scanner Pro, Calendars и PDF Expert», — пишет журнал.

Каждый год составители списка рассматривают тысячи кандидатур и выбирают из них только триста человек — по три десятка в каждой из десяти категорий, в числе которых «финансы», «искусство и культура», «развлечения», «наука» и другие.

В этом году в списке Forbes представлено самое широкое географическое разнообразие: он охватывает 69 стран. Если представители Украины фигурировали в аналогичных рейтингах и ранее, то в этом году в него впервые попали молодые перспективные таланты из Беларуси, Албании, Македонии, Боснии и Герцеговины, а также Косово.