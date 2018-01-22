Встреча Волкера с Сурковым может состояться 26 января

В ближайшие дни состоится встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника российского президента Владислава Суркова. Встречу анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции.

Точная дата встречи пока не называется, но не исключено, что она будет назначена на пятницу, 26 января.

Украина ожидает от встречи усиления санкций против России. «Посмотрим, каким образом сможем использовать, в том числе, и новые санкции Соединенных Штатов. Мы последовательно работаем над тем, чтобы такие санкции усиливались и со стороны США, и со стороны ЕС, и со стороны «Большой семерки», — добавил Климкин.

Напомним, ранее американская сторона озвучивала, что встреча Волкера и Суркова согласована и состоится до конца января.