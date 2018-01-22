«Мисс Славянская краса» заказала убийство родного отца

В Житомире расследуется необычное уголовное дело. Вскоре на скамье подсудимых окажется победительница конкурса красоты и ее сообщник. А пока для обоих избрали меру пресечения в виде домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета. Обладательницу титула «Мисс Славянская краса 2013» обвиняют в том, что она заказала убийство собственного отца.

«Это преступление произошло в марте прошлого года, — рассказала «ФАКТАМ» прокурор Ольга Шевчук. — Подсудимая решила избавиться от своего отца и договорилась о том, что ей в убийстве за плату поможет ее 19-летний знакомый.

Когда девушка находилась на учебе в Киеве, она позвонила своему 50-летнему отцу и попросила встретиться с одним парнем, чтобы тот забрал ее личные вещи. Ничего не подозревающий отец девушки пошел на встречу. Знакомый победительницы конкурса красоты несколько раз ударил мужчину гвоздодером по голове. Его тело нашли только утром. Через две недели мужчина скончался в больнице".

«У племянницы с отцом были очень плохие отношения, — говорит сестра погибшего Тамара. — Толик — мой брат, долгое время был на заработках в России и тогда нужен был Яне, которая одна жила в квартире отца. Но когда папа заболел и вынужден был вернуться домой — он начал мешать собственной дочери. Уже не было такой вольной жизни. На похоронах дочка даже не подошла к отцу, чтобы с ним попрощаться. А уже на следующий день отправилась отдыхать в Эмираты».

Полицейские задержали Яну, едва она вернулась в Украину. Ее сообщник также уезжал в Польшу, но был задержан на родине. Два месяца они провели в СИЗО, после чего обоих отпустили под домашний арест. Однако в прокуратуре опасаются, что подсудимые могут скрыться, так как у них не изъяли заграничные паспорта. Им пока даже не надели электронные браслеты — не оказалось свободных.

Адвокаты подсудимых настаивают, чтобы суд состоялся в закрытом режиме. Сама обвиняемая в заказном убийстве бывшая «мисс» говорит, что ей очень тяжело из-за внимания к ней журналистов. «Я теперь даже на улицу не могу просто так выйти», — пожаловалась девушка на суде во время избрания ей меры пресечения.

Яна стала победительницей конкурса красоты «Славянская краса», который проходил в Бердичеве в 2013 году. Среди участников девушка была самой молодой. Ей тогда едва исполнилось 16 лет.

*Победительница конкурса «Славянская краса», который проходил в Бердичеве в 2013 году

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