Дело о сбитом Ил-76: приказы генерала Назарова оценит повторная экспертиза
Сегодня в Днепре, где слушалось дело о крушении самолета Ил-76 в 2014 году и действиях генерал-майора Виктора Назарова (бывшего заместителя руководителя антитеррористической операции), была назначена повторная экспертиза.
Как сообщает Днепроград, ходатайство о повторной экспертизе по делу внесли защитники Назарова. Поддержали предложение Генштаб ВСУ и представители Минобороны.
Экспертиза должна дополнительно изучить обстоятельства катастрофы самолета. Экспертам предстоит дать ответ, как должен был действовать генерал Назаров при отправке самолета со сводной ротой 25 ОВДБр в окруженный аэропорт Луганска. Также эксперты должны сказать, кто должен был составлять планы перевозки роты и контролировать обеспечение перевозки.
Проведение работ поручено Киевскому научному институту судебных экспертиз. Участники процесса не исключают, что анализ может занять до шести месяцев.
Напомним, в ночь на 14 июня 2014 года боевики так называемой «ЛНР» сбили из переносной зенитной установки военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Погибли девять членов экипажа (военнослужащие 25-й бригады транспортной авиации) и 40 бойцов 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады, направлявшиеся на ротацию.
Генерал-майора ВСУ Виктора Назарова обвиняют в служебной халатности, приведшей к гибели военнослужащих, потере самолета и другого военного имущества. Ранее суд отклонил ходатайство о назначении повторной судебной экспертизы.
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