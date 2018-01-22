Банкиры обещают скорую стабилизацию курса гривни

В ближайшее время валютный рынок Украины стабилизируется, а курс гривни укрепится. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

«Мы не видим никаких проблем на валютном рынке. У нас достаточно высокие резервы и мы постоянно присутствуем на рынке. С начала месяца мы продали около 160 млн долларов (через интервенции по методу запроса наилучшего курса. — Ред.). Мы продаем на самом деле не очень большие объемы — около 15−20 млн долларов в день. Большого перекоса мы не видим», — сказал чиновник.

По его словам, нынешнее снижение курса гривни связано с сезонными факторами — сейчас «мертвый сезон» у аграриев, а именно они дают 50% валютной выручки. При этом Чурий утверждает, что ситуация изменится в ближайшие недели.

«В ближайшее время, может пару недель — месяцев максимум ситуация должна измениться. Большая часть средств у аграриев находится либо в валюте, либо в товаре, и чтобы посеять урожай — им нужны большие объемы гривни», — сказал представитель Нацбанка.

Как сообщалось ранее, 22 января на межбанке торги по доллару открылись в диапазоне 28,77−28,81 грн. В обменных пунктах доллары покупали по 28,53−28,60 грн, а продавали — по 28,86−28,94 грн.

Отметим также, что в государственном бюджете на 2018 год заложен следующий курс национальной валюты — 29,3 грн за доллар.