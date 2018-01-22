Украинский ученый пытался вывезти в Иран секретную информацию о флагмане украинского флота

При попытке вывезти информацию о гидроакустическом комплексе флагмана ВМС Украины — фрегата «Гетьман Сагайдачный» — задержан старший научный сотрудник одного из исследовательских институтов. Название учреждения правоохранители не афишируют, но известно, что киевский Научно-исследовательский институт гидроприборов еще во времена СССР был ведущим (и единственным) в этой отрасли.

Скопировав на флеш-носитель информацию военного назначения, 55-летний ученый попытался вывезти ее из страны. Но был задержан в зоне таможенного контроля аэропорта «Борисполь», откуда хотел вылететь в Иран. Ему объявлено подозрение в нарушении порядка совершения международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

По информации «ФАКТОВ», поимка ученого «с поличным» была не случайной: злоумышленника уже давно «вели» правоохранители. И когда он собрался лететь в Иран, суд поддержал ходатайство о его задержании. Однако подробностей операции правоохранители не раскрывают.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что в Киеве прямо на рабочем месте задержали чиновника правительства, завербованного ФСБ России.