На Донбассе погиб украинский воин

На протяжении сегодняшних суток, 22 января, российско-оккупационные войска совершили 6 обстрелов позиций украинских военнослужащих.

Так, на Донецком направлении противник из 82-миллиметровых минометов обстрелял Новотроицкое.

Ситуация на Луганском направлении была напряженнее. Так, оккупанты из запрещенных минометов калибра 120 мм били по нашим позициям возле Троицкого. Кроме того, минометы различных калибров боевики применили в районе Луганского. До обеда противник активно действовал на Светлодарской дуге, применяя различные виды вооружений.

«В результате одного из вражеских минометных обстрелов, к сожалению, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины», — сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В свою очередь волонтер Юрий Мысягин, комментируя ситуацию на Светлодарской дуге, отметил, что противник после активизации сам же запросил перемирие.

«Мне это перемирие в „надцатый“ напоминает: Сами напросились, сами отгребли, сами попросили, сами начали провоцировать, сами сорвали, сами отгребли и сами снова попросили», — написал он на своей страничке в Facebook.

Напомним, 21 января оккупационные войска совершили два обстрела позиций наших войск. К счастью, для украинской армии обошлось без потерь.