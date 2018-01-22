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Украина-Россия

Украина денонсировала десятки межгосударственных соглашений с Россией

Инф. «ФАКТОВ»

22.01.2018 19:39 582

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По состоянию на конец 2017 года Киев денонсировал 35 украинско-российских межгосударственных и межправительственных документов. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«К концу 2017 года, если я не ошибаюсь, мы уже денонсировали 35 различных документов с Россией, в частности межгосударственные, межправительственные, межведомственные», — сказал он.

Министр также указал, что денонсация ждет еще восемь украинско-российских документов.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. В ходе подготовки документа в него хотели включить норму о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией, однако поддержки большинства парламентариев данная инициатива не нашла.

Однако даже несмотря на это Кремль очень болезненно воспринял принятие закона. Подобная реакция дала повод Президенту Украины Петру Порошенко заявить: «агрессору не нравится, когда его называют агрессором, на воре шапка горит. Рефлексия Москвы подтверждает, что мы приняли правильный закон о реинтеграции Донбасса, и я подпишу его, как только он поступит из Верховной Рады».

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