Кабмин не собирается навязывать продавцам платежные терминалы

Кабинет министров Украины разработал постановление, которые обязывает предпринимателей обеспечить возможность безналичного расчета для своих клиентов.

При этом, как отметили в Министерстве экономического развития и торговли, в постановлении «Об утверждении требований к субъектам хозяйствования по приему электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары (предоставленные услуги)» нет обязательного требования для установки платежных терминалов.

«Документ обязывает продавцов и поставщиков услуг предоставить клиентам возможность оплатить товар или услугу безналично: либо с использованием электронных платежных средств и платежных устройств, либо через электронные платежные сервисы. Эта норма предусмотрена в Законе Украины „О платежных системах и переводе средств в Украине“», — отметили в ведомстве, указав, что расчет может производиться через интернет-банкинг, платежные сервисы он-лайн, с использованием mVisa, QR-кода, через перевод с карты на карту и т. д.

В Минэкономразвития утверждают, что данное постановление облегчит жизнь и продавцам, и покупателям. В частности, повсеместное внедрение безналичных расчетов будет способствовать удобству, скорости, надежности обслуживания, а частные пользователи будут иметь дополнительную защиту от мошенников, проще рассчитываться и вести учет расходов. Банки при безналичных расчетах смогут получить больше ликвидных ресурсов для их направления на создание условий для развития экономики.

В то же время предприниматели смогут расширить круг клиентов: туда попадут потребители, у которых в кошельке есть только карта (например, иностранные туристы). Они также будут экономить на инкассации наличных денег.

Кроме того, упрощается использование обычных платежных терминалов: предприниматели не будут обязаны их покупать, у них появится возможность арендовать такие устройства или даже получить их бесплатно на условиях банков-эквайров. Также несколько предпринимателей могут использовать один терминал, поскольку технологическая возможность осуществления зачислений на различные счета через одно устройство уже давно реализована производителями и банками.

«Для государства использование безналичных расчетов уменьшает потребность в обороте наличной гривны, то есть не тратятся огромные средства на печать бумажных денег. Экономика становится более прозрачной с безналичными расчетами, а доля „серой“ и „черной“ экономики сокращаются», — заявили в Министерстве.

Как ранее писали «ФАКТЫ», накануне правительство обязало устанавливать кассовые аппараты субъектов, которые предоставляют бытовые услуги (это не касается территории сел), услуги носильщиков — с добавлением багажа на вокзалах и в портах, реализуют билеты государственных лотерей.