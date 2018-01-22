﻿

USD 28.84
RSS
Наталья Селезнева

Актрисе Наталье Селезневой отрезали голову, а потом заново пришили

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

22.01.2018 20:56 985

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В понедельник, 22 января, народная артистка России Наталья Селезнева в эфире телепрограммы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, что много лет назад перенесла сложнейшую операцию.

«Я болела долго и сильно, у меня была тяжелая операция на щитовидной железе: мне отрезали голову, а потом ее заново пришили», — заявила 72-летняя актриса.

По словам Натальи Игоревны, после операции она не могла говорить. «У меня была перерезана связка, я сипела, как трещотка», — сказала она. Вернуть голос ей помогли долгие занятия на губной гармошке.

Наталья Селезнева пользовалась огромной популярностью в советское время. Она сыграла в трех комедиях Леонида Гайдая — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!». Также актриса была неизменной участницей популярнейшего телепроекта «Кабачок «13 стульев». Там она играла пани Катарину.

Наталья Селезнева и Александр Демьяненко в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии