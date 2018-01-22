Актрисе Наталье Селезневой отрезали голову, а потом заново пришили
В понедельник, 22 января, народная артистка России Наталья Селезнева в эфире телепрограммы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, что много лет назад перенесла сложнейшую операцию.
«Я болела долго и сильно, у меня была тяжелая операция на щитовидной железе: мне отрезали голову, а потом ее заново пришили», — заявила 72-летняя актриса.
По словам Натальи Игоревны, после операции она не могла говорить. «У меня была перерезана связка, я сипела, как трещотка», — сказала она. Вернуть голос ей помогли долгие занятия на губной гармошке.
Наталья Селезнева пользовалась огромной популярностью в советское время. Она сыграла в трех комедиях Леонида Гайдая — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!». Также актриса была неизменной участницей популярнейшего телепроекта «Кабачок «13 стульев». Там она играла пани Катарину.
Наталья Селезнева и Александр Демьяненко в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”