Актрисе Наталье Селезневой отрезали голову, а потом заново пришили

В понедельник, 22 января, народная артистка России Наталья Селезнева в эфире телепрограммы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, что много лет назад перенесла сложнейшую операцию.

«Я болела долго и сильно, у меня была тяжелая операция на щитовидной железе: мне отрезали голову, а потом ее заново пришили», — заявила 72-летняя актриса.

По словам Натальи Игоревны, после операции она не могла говорить. «У меня была перерезана связка, я сипела, как трещотка», — сказала она. Вернуть голос ей помогли долгие занятия на губной гармошке.

Наталья Селезнева пользовалась огромной популярностью в советское время. Она сыграла в трех комедиях Леонида Гайдая — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!». Также актриса была неизменной участницей популярнейшего телепроекта «Кабачок «13 стульев». Там она играла пани Катарину.

Наталья Селезнева и Александр Демьяненко в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»