За жизнь полицейского, раненного в центре Одессы, все еще борются врачи

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, который 22 января находился в Одессе, вместе с начальником регионального полицейского главка Дмитрием Головиным посетили в городской клинической больнице № 9 находящегося здесь на лечении сержанта-водителя Олега Маценко. Он получил огнестрельное ранение в бедро во время перестрелки 19 января в центре города. Аброськин пообщался с врачом и поинтересовался состоянием здоровья раненого.

В то же время в пресс-службе Национальной полиции сообщили, что в городской клинической больнице № 1 находится оперуполномоченный младший лейтенант полиции Дмитрий Литвинюк, состояние которого остается тяжелым, за его жизнь борются врачи.

«Действительно, в больницах Одессы остаются двое полицейских, получивших ранения во время стрельбы в центре города 19 января. В частности, Дмитрию Литвинюку, получившему в область грудной клетки 5 огнестрельных ранений, в ГКБ № 1 проведена сложная четырехчасовая операция. Мультидисциплинарная команда смогла спасти жизнь этому пациенту. Состояние его остается тяжелым, но стабильным. Он — в сознании», — рассказал директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Евгений Григорьев.

Олег Маценко, получивший ранение мягких тканей бедра, идет на поправку, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Еще один мужчина, получивший ранения во время оказания помощи раненому полицейскому, сотрудник коммунального учреждения «Муниципальна варта» 29-летний Виктор Тихонин находится на амбулаторном лечении.

По словам пресс-секретаря вице-мэра Одессы Николая Покровского, злоумышленник отстрелил Тихонину фалангу пальца.

«Однако два пулевых отверстия в верхней одежде говорят о том, что все могло быть намного хуже. Виктор выписан из больницы», — отметил Покровский.

Сегодня же Нацполицией отмечены граждане, оказывавшие помощь раненым в результате стрельбы на улице Новосельского. Благодарственные письма и ценные подарки вручены фельдшеру станции скорой помощи № 7 Никите Гречке и охраннику КУ «Муниципальная стража» Виктору Тихонину. Пренебрегая опасностью, под пулями они спасали жизни раненых правоохранителей.

Как сообщали «ФАКТЫ», 19 января в центре Одессы во время задержания злоумышленника были ранены четыре человека, в числе которых трое полицейских. Один из них — 27-летний участковый инспектор Пригарин — от полученных ран скончался в больнице. Сегодня с ним простились в Одессе.

Также убиты двое, в числе которых злоумышленник, стрелявший в правоохранителей. Застреленный злоумышленник — житель Одессы Владимир Дорошенко, известный своей пророссийской позицией, а также неадекватными поступками. Например, в 2009 году он прибыл в горсовет и заявил, что «вызывает на дуэль» тогдашнего мэра города Эдуарда Гурвица. Кроме того, он был активным участником акций антимайдана, проходивших на Куликовом поле в 2013—2014 годах. Как выяснилось, несколько лет Дорошенко находился в розыске.