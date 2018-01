Звездный футболист похвастался новой татуировкой на всю спину (фото)

Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович, ныне защищающий цвета «Манчестер Юнайтед», опубликовал в соцсетях фотографию с новым тату. Огромный лев во всю спину дополнил предыдущие 14 татуировок Златана, соединив их в одну композицию. Теперь у форварда — не спина, а один сплошной рисунок.

«Наилучшее искусство», — подписал снимок футболист.

О тяге бывшей звезды «Аякса», «Интера», «Барселоны», «Милана» и «Пари Сен-Жермен» к «художествам» известно давно. На его теле красуются имена отца-боснийца Сефика, матери-хорватки Юрки, супруги — шведской актрисы и фотомодели Хелены Сегер, а также двух сыновей — 11-летнего Максимилиана и девятилетнего Винсента.

На правом запястье 36-летнего футболиста — даты рождения мужской части его семьи (кроме отца и детей, также старшего брата Сапко и младшего Александра), а на левом — женской (мамы, старшей сестры Санелы и супруги).

Также тело лучшего бомбардира в истории сборной Швеции украшают два туза (крестовый и червовый), ловец снов, восточный орнамент, перо, красный дракон, а также карп — рыба, способная плыть против течения.

Не обошлось и без надписей: сзади на правой руке у Златана можно увидеть его имя и фамилию на арабском, а на боку — Only God Can Judge Me («Только Бог мне судья»).

Кстати, на животе Злата есть очень интересная татуировка, которую можно увидеть только если футболист… вспотел, поскольку надпись Zlatan выполнена специальными белыми чернилами.

Ранее fakty.ua сообщали, что лидер «Барселоны» Лионель Месси украсил тело татуировкой губ своей жены.