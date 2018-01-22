Правительство США в ближайшее время сможет вернуться к работе

В понедельник, 22 января, американские сенаторы смогли договориться о прекращении так называемой процедуры филибастера — тактики парламентской борьбы, когда принятие важных решений намеренно затягивается благодаря злоупотреблениям различными процедурами. Именно такая тактика, используемая демократами, у которых в Сенате США сейчас меньшинство, привела к тому, что утром 22 января на работу не вышли сотни тысяч американских государственных служащих. А в минувшие выходные оказались закрыты все национальные парки, государственные музеи и даже Статуя Свободы.

Как уже сообщали fakty.ua, «шатдаун» был вызван тем, что большинство сенаторов от Демократической партии проголосовали против законопроекта о временном финансировании федерального правительства. Главный закон о федеральном бюджете США на 2018 финансовый год до сих пор не принят. Республиканцы и демократы не могут договориться по двум основным вопросам — увеличению расходов на оборону и финансированию правительственных программ по мигрантам.

В результате демократы вечером 19 января преподнесли президенту Трампу, по его собственным словам, «маленький подарок к первой годовщине инаугурации». Лишив федеральное правительство временного финансирования, Сенат вынудил все государственные учреждения и организации, за исключением экстренных служб, закрыться, а служащих отправить в неоплачиваемый отпуск.

Теперь же большинство сенаторов-демократов решили, что будет лучше вернуться к нормальной работе. В ходе голосования 22 января 81 из 100 сенаторов выступил за прекращение процедуры филибастера. Теперь, согласно процедуре, члены Сената должны повторно проголосовать уже по самому законопроекту о временном финансировании правительства. Эксперты считают, что это уже формальность. Затем по этому же законопроекту проголосует Палата представителей. И если там все пройдет хорошо, законопроект подпишет президент. И только после этого правительственные учреждения заработают снова.

Что же произошло? Оказывается, республиканцы пообещали демократам провести отдельно голосование по мигрантам. И демократы рассчитывают добиться уступок от Белого дома по данному вопросу.

Парадокс же заключается в том, что временное финансирование правительства будет утверждено только до 8 февраля, то есть, всего на три недели. А потом, если, конечно, не будет утвержден федеральный бюджет, вся эта игра с филибастером и «шатдауном» повторится снова…