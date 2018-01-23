Николаевские наркоторговцы хранили выручку в биткойнах (фото, видео)

Современные информационные технологии взяла на вооружение организованная преступная группа распространителей закладок наркотиков в Николаеве.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, в ходе совместных оперативных мероприятий прокуратуры и полиции с привлечением спецподразделения «КОРД» пресечена деятельность группы наркоторговцев, которая продавала на территории Николаева, области и за ее пределами наркотики, делая так называемые «закладки».

Сбыт организовывался с помощью соцсетей, где указывались цены и вид наркотических препаратов, а также места, где они спрятаны. Клиенты рассчитывались со злоумышленниками через электронные кошельки платежных систем.

Правоохранители задержали четверых жителей Николаева и Киева в возрасте от 23 до 26 лет. По адресам их проживания на территории Николаева и Киева полиция провела одновременно 34 обыска. Изъято более 250 расфасованных пакетов, в которых находилась наркотическое вещество для продажи в Николаеве.

В ходе проведенных обысков изъято более 20 тыс. долларов, около 100 тыс. грн. и 2 тыс. евро, а также деньги в другой иностранной валюте, полученные от продажи наркотиков.

Установлено, что значительное количество полученных доходов от преступной деятельности члены группы хранили в криптовалюте — биткойнах. Также изъято оборудование для майнинга (приобретения криптовалюты).

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает наказание от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, в Кривом Роге был задержан полицейский, который торговал вещественными доказательствами — наркотиками и оружием.