Стрельба в Италии: житель Кампании открыл огонь из ружья по прохожим

Итальянское информационное агентство ANSA сообщило о том, что в городе Беллона в южной области Кампания местный житель открыл стрельбу с балкона своего дома по прохожим. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

«Вооруженный ружьем мужчина кричал, что убил свою жену, после чего открыл огонь по людям, собравшимся возле дома», — сказано в сообщении.

В итоге стрельбы ранения получили пять человек, в том числе один из карабинеров, которые приехали по вызову на место происшествия.

После стрельбы мужчина забаррикадировался в своей квартире, правоохранители ведут с ними переговоры и уговаривают сдаться. Район полностью оцеплен полицией.

По информации издания La Repubblica, стрелка зовут Давиде Манго, ему 48 лет, он местный житель. Также отмечается, что его 14-летней дочери удалось сбежать из дома.

Ранее сообщалось о том, что от рук террористов за рубежом погибли более 20 украинцев.