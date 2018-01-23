﻿

USD 28.84
RSS
Италия, Кампания

Стрельба в Италии: житель Кампании открыл огонь из ружья по прохожим

Инф. «ФАКТОВ»

23.01.2018 0:10 105

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Итальянское информационное агентство ANSA сообщило о том, что в городе Беллона в южной области Кампания местный житель открыл стрельбу с балкона своего дома по прохожим. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

«Вооруженный ружьем мужчина кричал, что убил свою жену, после чего открыл огонь по людям, собравшимся возле дома», — сказано в сообщении.

В итоге стрельбы ранения получили пять человек, в том числе один из карабинеров, которые приехали по вызову на место происшествия.

После стрельбы мужчина забаррикадировался в своей квартире, правоохранители ведут с ними переговоры и уговаривают сдаться. Район полностью оцеплен полицией.

По информации издания La Repubblica, стрелка зовут Давиде Манго, ему 48 лет, он местный житель. Также отмечается, что его 14-летней дочери удалось сбежать из дома.

Ранее сообщалось о том, что от рук террористов за рубежом погибли более 20 украинцев.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии