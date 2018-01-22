«МЮ» завершил суперобмен экс-футболиста «Шахтера» на сына рыбака (фото)

Громкий обмен звездными игроками, о котором футбольный мир судачил едва ли не с начала года, наконец-то, завершили английские гранды «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Из команды Жозе Моруниьо в Лондон отправился 29-летний лидер сборной Армении Генрих Мхитарян, а в обратном направлении его ровесник — атакующий полузащитник «канониров» и сборной Чили Алексис Санчес.

Как известно, знаменитый Санчес, выросший в семье рыбака, — лучший бомбардир в истории сборной Чили (39 мячей в 119 поединках). Детали контракта пока неизвестны, но, по неофициальным данным, зарплата футболиста будет равна 350 тыс. фунтов стерлингов (396 тыс. евро) в неделю. Кроме того, его агент Мино Райола получит в качестве комиссионных 12 млн в британской валюте (13,6 млн евро).

Кстати, футболки с фамилией чилийца (7-й номер) поступили в официальный магазин «МЮ» еще за несколько дней до подписания им контракта со знаменитым клубом.

Напомню, Санчес перешел в лондонский «Арсенал» из «Барселоны» в 2014 году за 44 млн евро.

Что же касается Генриха Мхитаряна, то до перехода в «МЮ» он защищал цвета донецких «Металлурга» и «Шахтера», а также дортмундской «Боруссии» (немецкий клуб выручил от его продажи 42 млн евро). Как и Санчес, сын знаменитого форварда ереванского «Арарата» Гамлета Мхитаряна — лучший бомбардир в истории своей сборной. В 70 поединках в футболке команды Армении он забил 25 мячей.

По неофициальной информации, зарплата Мхитаряна составит около 200 тыс. фунтов стерлингов (230 тыс. евро) в неделю.

Кстати, кроме родного армянского, чемпион и лучший бомбардир чемпионата Украины в составе «Шахтера», также владеет английским, французским, русским, португальским и немецким языками (изучает итальянский).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Арсенал» покинул один из самых быстрых форвардов мира Тео Уолкотт.