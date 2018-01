Усик перед полуфиналом боксерской Лиги чемпионов записал песню (видео)

Украинец Александр Усик, которому 27 января в Риге предстоит провести полуфинальный поединок Всемирной боксерской серии (WBSS) (аналог Лиги чемпионов, первый розыгрыш которой стартовал в 2017 году) против Майриса Бриедиса, в преддверии боя с оппонентом из Латвии записал песню под названием «I'm feel. I’m very feel». Название песни не должно смущать знатоков английского языка — в его основу легла ошибка 31-летнего боксера перед четвертьфинальным боем турнира с немцем Марко Хуком, который завершился победой нашего соотечественника.

Тогда у Усика поинтересовались: «Нow do you feel?» («Как себя чувствуешь?»), на что Саша ответил: «I'm feel. I’m very feel», хотя правильно было бы сказать «I'm fine» («Я в порядке»). Украинец, обладающим хорошим чувством юмора, решил положить свою оплошность в основу песни, на которой затем был снят клип.

К слову, сегодня, 22 января, Александр Усик прибыл в Риге, в которой ему предстоит провести бой против Майриса Бриедиса. На кону дуэли двух непобедимых боксеров (Усик одержал 13 побед в 13 проведенных поединках, Бриедис — 24 в 24-х) будут стоять чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), принадлежащие соответственно украинцу и латвийцу.

В преддверии боя украинцу еще предстоит провести заключительную пресс-конференцию, открытую тренировку и взвешивание.

Напомню, что согласно предварительной информации, оба бойца гарантированно получат за бой по 800 тысяч долларов, а победитель сможет заработать еще 800 тысяч.