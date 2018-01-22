В Киеве 23 января частично ограничат движение на Московском мосту через Десенку

Завтра, 23 января, с 10.00 до 15.00 на Московском мосту через Десенку (в направлении жилмассива Троещина) частично ограничат движение из-за ремонтных работ. В связи с этим в «Киевавтодоре» просят с пониманием отнестись к временным трудностям трафика.

Тем временем в корпорации опровергли информацию о повреждении и разрушении путепровода, размещенного на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела. Действительно из-за нарушения Правил дорожного движения произошло ДТП при участии транзитного грузовика с полуприцепом. Неосторожность водителя, который не учел габариты большегрузной машины, привела к тому, что были повреждены строительные приспособления, поддерживающие мост. Обслуживающие путепровод специалисты, оперативно прибывшие на место транспортного происшествия, приступили к устранению последствий ДТП.

По словам заместителя главы горгосадминистрации Дмитрия Давтяна, конструкции путепровода целы, сам путепровод не поврежден, только «просела» часть строительных лесов, поддерживающих мост. Временные металлические конструкции уже разобрали и восстановили обычное движение транспорта.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, на каких киевских магистралях могут разрешить движение со скоростью более 50 километров в час.