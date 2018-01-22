Польша не будет сокращать объемы помощи Украине, - посол Пекло

Посол Республики Польша Ян Пекло заявил о том, что его страна не планирует сокращать объемы помощи Украине. Об этом он сказал в комментарии «Интерфакс-Украина».

«У нас идет помощь и через ООН и через проект UNDP. Мы также выделяем средства для переселенцев с Донбасса, чтобы они могли найти работу, купить необходимые вещи», — сказал посол.

По словам Яна Пекло, вместе с замминистра иностранных дел Польши Бартошем Цихотски они посетил Краматорск и Славянск, где изучали обстановку. Кроме того, польская сторона помогает в реабилитации украинских военных.

При этом польский дипломат подчеркнул, что помощь будет продолжатся и в этом году, отметив: «Никто не говорил, что на это не будут выделяться средства».

Ранее сообщалось о том, что новый глава МИД Польши уволит дипломатов — выпускников вузов РФ.

