Спасатели предупреждают: на территории Запорожской области усиливается действие циклона

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области, с 21:00 22 января до 08:00 23 января ограничено движение крупногабаритного транспорта на участке автомобильной трассы государственного значения М-18 Харьков — Симферополь на отрезке от Запорожья до Васильевки из-за сильных осадков.

По состоянию на 22:00 бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям более 15 раз оказывали помощь населению в связи с ухудшением погодных условий.

По предварительным данным, всего из снежных заносов освободили 15 автомобилей, попавших в снежный плен. К счастью, никто не пострадал. В медицинские учреждения никто не обращался.

Оперативно-спасательные операции проводятся и сейчас. Подразделения ГСЧС с помощью тросов отбуксировывают автомобили на чистый участок дороги. После чего машины продолжают движение по своим направлениям. Все работы проводятся во взаимодействии с местными органами власти, полицией, экстренными и коммунальными службами, что позволяет избежать переохлаждения людей, которые находятся в автотранспорте. Наиболее сложным участком является Васильевский район.